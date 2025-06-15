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 | Burak Ayaydın

Göztepe'de 20 milyon Euroluk transfer!

Göztepeli Romulo'nun transferi için an itibarıyla Sporting Lizbon da devreye girdi. Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Romulo, Sporting Lizbon'da Viktor Gyökeres'in alternatifi olarak belirlendi. Süreçteki en kritik nokta ise Göztepe'nin yüksek bonservis beklentisi, işte detaylar.

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Göztepe'de 20 milyon Euroluk transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 19:18

Göztepe'de Romulo için 20 milyon Euro barajı belirlendi. Romulo transferi için pazarlıklara 20 milyon Eurodan başlayan Göztepe'nin, esasen ise 15 milyon Euro civarlarında bir ayrılığa olumlu yaklaşması bekleniyor.

Göztepe'de 20 milyon Euroluk transfer!

GÖZTEPE'DE ROMULO İÇİN TRANSFER PAZARLIKLARI

Avrupa ekiplerinin Romulo'yu uzun zamandır takip ettiği sürece, şimdi de Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon eklendi. Viktor Gyökeres'i Avrupa devlerine satmaya hazırlanan Sporting, alternatif golcü olarak ise Göztepeli Romulo'yu istiyor! Kritik süreçte İzmir temsilcisinin bonservis beklentisi pazarlıkları çetin bir hale getirirken, gelecek haftalarda Romulo'nun Süper Lig'den ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu ve Göztepe için transferdeki satış rekorunun kırılacağı iddia ediliyor.

Göztepe'de 20 milyon Euroluk transfer!

ROMULO VE GÖZTEPE'DEKİ ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Oyundaki etkisinin yanı sıra sık sık skor tahtasını da değiştiren Brezilyalı hücumcu, bu sezon Göztepe ile 33 maça çıktı ve 17 gol ile 10 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE VE ROMULO ARASINDA KAÇ YILLIK SÖZLEŞME VAR?
Yıldız golcünün, Göztepe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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#Spor
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