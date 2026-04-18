Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Göztepe, Kocaeli'de karşı karşıya geldi. İlk yarısını Göztepe'nin 1-0 üstünlükle tamamladığı mücadele, Kocaelispor'un son dakikalarda attığı golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HABERİN ÖZETİ Göztepe'de Stoilov, Kocaelispor beraberliğini değerlendirdi! "Oyun şeklimizden memnun değilim" Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Göztepe arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyun tarzlarından memnun olmadığını belirtti. Maçın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde kapattı. Kocaelispor maçın son dakikalarında attığı golle eşitliği sağladı. Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, oyunun genelinden ve organizasyon, öz güven, hırs eksikliğinden memnun olmadığını söyledi. Stoilov, takımın erken gol sonrası skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabileceğini belirtti. Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini ve hakemlerin kararlarında yüzde 100 emin olmaları gerektiğini ifade etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Stoilov, kendileri adına zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Maçın sonlarında kazanmaya çok yaklaştıklarını belirten Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, öz güven, hırs... Tüm bunlarda çok daha iyi olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"BİZİM OYUN TARZIMIZ BU DEĞİL"

Stoilov, buldukları erken gol sebebiyle maçın ilerleyen dakikalarında skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabileceklerine değinerek, "Maçın ikinci yarısında yakaladığımız 1 gol pozisyonu var. Bizim oyun tarzımız bu değil. Kocaeli daha sonra baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Aslında daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, iyi şeyler sergiledik ve başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. O yüzden bir an önce bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada sergilemeliyiz." diye konuştu.

STOILOV'DAN HAKEM YORUMU

Bir basın mensubunun penaltı kararlarıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini kaydetti.

Stanimir Stoilov, bu tarz konularla ilgili konuşması gereken kişilerin değerlendirmede bulunması gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Bu kesinlikle benim işim değil. Ama biz orada bu kararın verilmesinde belki de bir bahane, neden sunmuş olduk. Hakemlerin, verdikleri her kararın, kulüpler adına, kulüplerin gelecekleri adına ne kadar belirleyici ve önemli olduğunu bilmeleri ve kararlarını verirken de yüzde 100 emin olmaları gerektiğini düşünüyorum."