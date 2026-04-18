Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kocaelispor'da Selçuk İnan, beraberliğin ardından konuştu! "Galibiyeti hak eden taraftık"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-0 yenik duruma düştüğü mücadele 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında bulduğu golle 1 puanı cebine koyan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti hak eden taraftık diye düşünüyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kocaelispor'da Selçuk İnan, beraberliğin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 21:00

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Kocaelispor ile Göztepe, Kocaeli'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Kocaelispor'da Selçuk İnan, beraberliğin ardından konuştu! "Galibiyeti hak eden taraftık"

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Göztepe arasındaki haftanın önemli maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, özellikle son üç haftada iyi performans gösterdiklerini belirtti.
İnan, Göztepe maçında galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü ifade etti.
Oyuncuların farklı pozisyonlarda değerlendirilmesinin planlı bir tercih olduğunu söyledi.
Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunmak istemediğini, pozisyonu henüz izlemediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadelenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İnan, son üç haftada zorlu karşılaşmalar oynadıklarını belirterek, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Kocaelispor'da Selçuk İnan, beraberliğin ardından konuştu! "Galibiyeti hak eden taraftık"

Bu süreçte oynanan Başakşehir, Galatasaray ve Göztepe maçlarında iyi performans ortaya koyduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Bir yerde çok mutluyum, futbolcularımın göstermiş olduğu performans ve gelecek adına bize fazlasıyla umut vermelerinden dolayı. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Çok mutluyum onların adına, bir yanda da biraz üzgünüm. Çünkü üç tane maçı da kazanmaya yakın taraftık. Kazanmayı da hak ettik diyebilirim. Olmadı. Bugünün özelinde Göztepe, ligin en dirençli, en güçlü takımlarından biri. Bunu biliyoruz. Teknik olarak sahada top rakipteyken ve top bizdeyken ne çalıştıysak sahaya hepsini yansıttı oyuncularımız. Galibiyeti hak eden taraftık diye düşünüyorum. Son dakikada da olsa bir puanını aldığımız için 'kötünün iyisi' diye mutlu olduk. Ama böyle güzel."

Kocaelispor'da Selçuk İnan, beraberliğin ardından konuştu! "Galibiyeti hak eden taraftık"

Selçuk İnan, bir gazetecinin taktiksel değişikliklerine yönelik yorum yapması üzerine, oyuncuların farklı pozisyonlarda değerlendirilmesinin planlı bir tercih olduğunu, bu kararın risk değil, maç öncesi analizlere dayalı bir uygulama olduğunu kaydetti.

Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunmak istemediğini dile getiren İnan, pozisyonu henüz izlemediğini söyledi.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.