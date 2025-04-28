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 | Burak Ayaydın

Göztepe'den farklı tarife: Başakşehir'e gol yağmuru!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Başakşehir karşılaştı. İzmir ekibi, Başakşehir'i farklı mağlup etti ve uzun zaman sonra ligde galip geldi.

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Göztepe'den farklı tarife: Başakşehir'e gol yağmuru!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 22:50

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Başakşehir'i 4-1 ile geçti. Ligde 11 maç sonra galip gelen Ege temsilcisinin golleri; 25'te Furkan Bayır, 42'de Kubilay Kanatsızkuş, 65'te Ahmet Ildız ve 86'da Emersonn'dan geldi. Diğer tarafta ise Başakşehir, tek sayısını 75'te Keny ile buldu.

GÖZTEPE KAZANDI BAŞAKŞEHİR'İN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla ligde 11 maç sonra kazanan Göztepe puanını 43'e yükseltirken, Başakşehir'in ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 48 puanda kaldı.

https://x.com/Goztepe/status/1916931347605573996

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Nielsen), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 4 Ahmet Ildız (Dk. 85 Victor Hugo), Ogün Bayrak, Tijanic (Dk.85 Matsuki), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 45 Emerson), Romulo.

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, Ba, Duarte (Dk. 79 Obosele), Brnic (Dk. 45 Keny), Kemen, Berat Özdemir (Dk. 45 Umut Güneş), Ömer Ali Şahiner (Dk. 45 Opoku), Yusuf Sarı, Crespo, Figueiredo (Dk. 66 Deniz Türüç).

Goller: Dk. 25 Furkan Bayır, Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 64 Ahmet Ildız, Dk. 86 Emerson (Göztepe), Dk. 75 Keny (Rams Başakşehir).

Sarı Kartlar: Dk. 45+8 Ogün Bayrak, Dk. 74 Furkan Bayır (Göztepe), Dk. 51 Ba, Dk. 82 Crespo (Rams Başakşehir).

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR EN SON KİMİ YENMİŞTİ?
İstanbul temsilcisi, bir hafta önceki mücadelede Gaziantep FK'ya karşı galip gelmişti.
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ETİKETLER
#başakşehir
#göztepe
#trendyol süper lig
#Spor
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