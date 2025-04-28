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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final açıklaması: "Akademimize güveniyoruz"

Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Akademinin potansiyeline dikkat çeken Eyüp Saka, 'kendimize inanıyoruz' mesajını verdi.

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Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final açıklaması:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 19:13

Trabzonspor'da UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde Eyüp Saka'dan açıklamalar geldi. Zor bir maç olacağını belirten Eyüp hoca, önemli bir organizasyonda olduklarının altını çizdi.

TRABZONSPOR'DA EYÜP SAKA'DAN BARCELONA FİNALİ KRİTİKLERİ

İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak final öncesinde değerlendirmelerde bulunan Eyüp Saka, Barcelona'nın kaliteli ve saygı duyulacak bir takım olduğunu belirterek, "İki renktaşın güzel bir karşılaşması olacak. Kaliteli ve saygı duyulacak bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor ancak biz de kendimize inanıyoruz." dedi. Ayrıca sahadaki duruşlarını bir kez daha göstereceklerini vurgulayan Saka, "Finali almak istiyoruz. Akademimizin potansiyeline her zaman inandık. Böyle önemli bir organizasyonda bu potansiyeli dünyaya gösterme fırsatı bulmamız, özgüvenimizi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final açıklaması: "Akademimize güveniyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR U19 YARI FİNALDE KİMİ ELEMİŞTİ?
Temsilcimiz, yarı final aşamasında RB Salzburg'u mağlup etmişti.
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ETİKETLER
#barcelona
#Şampiyonlar Ligi Maçları
#Trabzonspor U19
#Uefa Gençlik Ligi
#eyüp saka
#Spor
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