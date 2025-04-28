Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final açıklaması:

Trabzonspor'da UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde Eyüp Saka'dan açıklamalar geldi. Zor bir maç olacağını belirten Eyüp hoca, önemli bir organizasyonda olduklarının altını çizdi.

TRABZONSPOR'DA EYÜP SAKA'DAN BARCELONA FİNALİ KRİTİKLERİ

İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak final öncesinde değerlendirmelerde bulunan Eyüp Saka, Barcelona'nın kaliteli ve saygı duyulacak bir takım olduğunu belirterek, "İki renktaşın güzel bir karşılaşması olacak. Kaliteli ve saygı duyulacak bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor ancak biz de kendimize inanıyoruz." dedi. Ayrıca sahadaki duruşlarını bir kez daha göstereceklerini vurgulayan Saka, "Finali almak istiyoruz. Akademimizin potansiyeline her zaman inandık. Böyle önemli bir organizasyonda bu potansiyeli dünyaya gösterme fırsatı bulmamız, özgüvenimizi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.