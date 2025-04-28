Trabzonspor'da Fatih Tekke'den kritik karar: Yıldız ismin ayrılığı resmiyet kazandı!

Trabzonspor'da Fatih Tekke tarafından Edin Visca kritiği yapıldı. Trabzonspor'un gelecek sezon planlamalarını yapan Fatih Tekke, Edin Visca'nın ayrılmasının daha doğru olacağını düşünerek Şenol Güneş'e durumu aktardı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'NİN ONAYIYLA EDIN VISCA TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fatih Tekke; Trabzonspor için gelecek sezonu tasarlarken, Edin Visca'nın da biletini resmen kesti! Halihazırda 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca'yla ilgili Şenol Güneş ile görüşen Fatih Tekke, uygun şartların oluşması durumunda 35 yaşındaki hücumcunun ayrılabileceğini belirtti. Süreçten hareketle Edin Visca'nın menajerine iletilen karar, Bosnalı oyuncunun tavrına göre nihai sonuca ulaşacak. Normal şartlarda gelecek sezon için ilk 11'de düşünülmeyen Edin Visca, gitmek istememesi durumundaysa rotasyonun bir parçası olarak değerlendirilecek ama esasen ise deneyimli oyuncuyla birlikte birkaç futbolcunun daha net şekilde ayrılması isteniyor.

EDIN VISCA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 35 maça çıkan Edin Visca, 6 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. Bosnalı hücumcunun, gelecek yaz dönemiyle birlikte Karadeniz ekibinden ayrılacağı düşünülüyor.