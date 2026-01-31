Göztepe'den son 5 maçta 13 puan: Sadece Fenerbahçe'ye takıldılar!

Göztepe; Trendyol Süper Lig mücadelesinde, Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri Junior Olaitan (20) ve Janderson'dan (45+1) gelirken, konuk Karagümrük ise tek sayısını Serginho (13) ile buldu. Ayrıca da son 5 maçta 4 kez kazanan ve sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Göztepe, bu mücadelenin ardından 39 puana yükseldi. Diğer taraftaysa Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 57 Ogün Bayrak), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Miroshi), Olaitan (Dk. 73 Rhaldney), Janderson (Dk. 73 Jeferson), Juan (Dk. 90 Guilerme).

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho (Dk. 63 Traore), Larsson (Dk. 63 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 80 Ahmet Sivri), Babicka (Dk. 46 Tiago Çukur).

Goller: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 21 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk. 60 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 64 Barış Kalaycı, Dk. 85 Grbic, Dk. 87 Esgaio, Dk. 90+5 Bartuğ Elmaz (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 62 Juan, Dk. 69 Dennis (Göztepe).