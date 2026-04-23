Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi! Türkiye, 4 madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinciliği elde etti. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 01:06

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Grekoromen Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde takım halinde ikinciliği elde etti. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

RIZA KAYAALP REKOR KIRDI

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo) ise sıkletlerinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu. Azerbaycan 133 puanla birinciliği elde ederken, Gürcistan 118 puanla üçüncü sırayı aldı.

"GREKOROMENDE TARİHİ BİR ŞAMPİYONAYI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, grekoromen stilde başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyledi.

Taha Akgül, takım halinde ikinci olduklarını aktararak, "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada tribünlerin Türklerle tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci oldu. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları 10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını vurgulayan Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var. Gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan grekoromen stilde Avrupa şampiyonu Azerbaycan ve ikinciliği elde eden Türkiye'nin sporcuları birlikte fotoğraf çektirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda şok! Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği'ne yenildi, kupaya veda etti
Okan Buruk, Gençlerbirliği yenilgisinin sebebini açıkladı! "Birinci suçluyu kendim görüyorum"
Volkan Demirel, Galatasaray zaferiyle ilgili konuştu! "Galatasaray'ın düşüş yaşayacağını biliyorduk"
