Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Grekoromen Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde takım halinde ikinciliği elde etti. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi! Türkiye, 4 madalya kazandı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden Türkiye, takım halinde ikinciliği elde etti. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı. Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalya, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya kazandı. Türkiye, grekoromen stilde 121 puanla ikinci olurken, Azerbaycan 133 puanla birinci, Gürcistan 118 puanla üçüncü oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, grekoromen stilde tarihi bir şampiyona geride bıraktıklarını ve takımın ciddi bir yükseliş gösterdiğini belirtti.

RIZA KAYAALP REKOR KIRDI

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo) ise sıkletlerinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu. Azerbaycan 133 puanla birinciliği elde ederken, Gürcistan 118 puanla üçüncü sırayı aldı.

"GREKOROMENDE TARİHİ BİR ŞAMPİYONAYI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, grekoromen stilde başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyledi.

Taha Akgül, takım halinde ikinci olduklarını aktararak, "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada tribünlerin Türklerle tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci oldu. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları 10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını vurgulayan Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var. Gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan grekoromen stilde Avrupa şampiyonu Azerbaycan ve ikinciliği elde eden Türkiye'nin sporcuları birlikte fotoğraf çektirdi.