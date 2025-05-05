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 | Burak Ayaydın

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı! "Telafisi zor olur"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği derbinin ardından Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Bilal Kutlualp, 'olağanüstü kongre' kararı istedi.

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Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 21:08

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a yine kongre çağrısı geldi. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yönetime vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alması yönünde mesaj verdi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN PAYLAŞTIĞI METİN

"Değerli Fenerbahçeliler; Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki çağrımı bir kez daha, bu kez yüksek sesle yineliyorum. Fenerbahçemizde; yönetimin bugüne dek görülmemiş bir şekilde taraftarıyla bağının koptuğu bu dönemde, 30 milyona yaklaşan taraftarı temsil eden kongre üyelerimizin, bu kutsal emanete sahip çıkma sorumluluğu ve bilinciyle inisiyatif alması ve tepki göstermesi takdire şayandır. Bu iradenin, Fenerbahçe’nin gerçek sahibi olan taraftar adına kongre üyeleri tarafından ortaya konması, özlenen günlere kavuşacağımızın en büyük göstergesidir. Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır. Buradan yönetime çağrım şudur: Zaten ziyadesiyle yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe’ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır. Unutulmasın ki bu süreçte yönetim tarafından boşa geçirilen her dakika, telafisi giderek ağırlaşan zararlara neden olacaktır. Perşembe günü katılacağım yayında, olağanüstü kongre için atmamız gereken adımları imza süreci dahil olmak üzere tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim. Esas kapıları taraftarımız açacak."

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı! "Telafisi zor olur"

Sıkça Sorulan Sorular

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?
2 yıl daha başkanlık süresi olan Ali Koç, henüz bu konuya olumlu yaklaşmadı.
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ETİKETLER
#ali koç
#istifa
#Fenerbahçe Yönetimi
#Hakan Bilal Kutlualp
#Spor
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