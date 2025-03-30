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 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu açıkladı: "Galatasaray'a transfer olacağım"

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray forması giymekten şeref duyacağını belirtti.

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Hakan Çalhanoğlu açıkladı:
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 15:09

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olmak istediğini yine dile getirdi. Daha önce de pek çok kez Galatasaray formasını giymek istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, şu anki Inter sürecinden mutlu olduğunu ama gelecekte Galatasaray'a gitmenin çok özel olacağını ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) / X

HAKAN ÇALHANOĞLU VE GALATASARAY'A TRANSFER OLMA KONUSU

Inter'de istikrarlı bir performans gösteren ve İtalyan taraftarların kalbinde yer edinen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli oyuncu, "Galatasaraylı olduğunuzu ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Inter'de çok mutluyum." cevabını verdi ama sürpriz transfer için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Hakan Çalhanoğlu konuşmasının devamında, "Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Galatasaray'a transfer olmak isterim. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." dedi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER PERFORMANSI

İtalyan deviyle 32 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1983 dakika sahada kaldı ve 9 gol ile 4 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KAPTANIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Eurodur.
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