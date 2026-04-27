Serie A'da topladığı 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Inter, yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Milli oyuncunun sakatlandığı duyuruldu Serie A lideri Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığı açıklandı. Inter'den yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi. Milli oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter'de 30 maçta forma giydi, 12 gol attı ve 7 asist yaptı. Milli futbolcu, Inter'in Torino deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüğü maçın kadrosunda yer almasına rağmen süre almamıştı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, yapılan kontroller sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, milli oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Hakan bu sezon Inter'de 27'si ilk 11'de olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu maçlarda 12 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı.

Son olarak Inter'in Torino deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüğü maçın kadrosunda yer alan milli futbolcu, mücadelede süre almamıştı.