Hakan Safi adaylığını resmen duyurdu! Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor

Trendyol Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ile oynanan derbiden 3-0'lık mağubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul düzenleneceği bildirmişti.

HAKAN SAFİ ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine doğru geri sayım sürerken bir isim daha başkan adaylığını resmen duyurdu. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, sarı-lacivertlilerin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Hakaan Safi, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin her bir ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktaran Safi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

GÖKTÜRK ADAY OLDU, AYDINLAR "ADAY DEĞİLİM" DEDİ

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan ilk isim Barış Göktürk olmuştu. Başkanlığa aday olacağı yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Mehmet Ali Aydınlar ise yaptığı son açıklamada başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe camiasında eski başkanlarından Aziz Yıldırım'a aday olması yönünde baskı olduğu, Yıldırım'ın birkaç gün içerisinde bir karar alacağı ve bu kararı basına açıklayacağı öğrenildi.