Hakan Safi'den Aziz Yıldırım sözleri! "İstifa dememizin faydası yok"

Eski Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi ve Fenerbahçe'nin son seçiminde başkan adayı olan Hakan Safi, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçını tribünden takip etti. Hakan Safi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SAFİ'DEN YILDIRIM'A DESTEK

Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili konuşan Hakan Safi, "Fenerbahçemiz de zor zamanlardan geçiyor. Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Bugün artık eleştiri tabii ki olacak. Eleştiri tabii ki yapılacak ama önümüzde biliyorsunuz seçilmiş bir yönetimimiz var, Aziz başkanımız var. Aziz başkana ben her zaman bu durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. Bugün istifa dememizin veya topçulara kötü tezahürat yapmamızın kimseye faydası yok. Bugün için transfer zamanı değil, transfer tahtası kapalı. Aziz başkanın dediği gibi de seneye zaten seçim var biliyorsunuz. Seçimde zaten kendisi de olmayacağını söylüyor. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir büyük başkan olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bugün bütün camiadan rica ediyorum, hiç kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın, özellikle sizlerden, basından rica ediyorum. Artık yeni sürede artık maçların sonunda eline mikrofon olan, sizler için tabii konuşmuyoruz, eline mikrofon olan taraftar tabii ki duygularını söylüyor. Bunlar sonra sosyal medyaya bağlanıyor, insanlar bunlardan galeyana geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut yönetim kuruluna destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken 53 yaşındaki iş insanı, "Tabii ki Fenerbahçe kötü sonuçlar aldı. İlk defa tarihimizde belki 9 puan geriye düştük 31 Ekim tarihi itibarıyla. Kabul edilebilir bir skor değil. Bugün yapmamız gereken Aziz başkanın etrafında kenetlenmektir. Herkes kimin hesabı varsa da bunu sene sonuna saklaması lazım. O yüzden taraftarlardan rica ediyorum. Topçularla konuşuyoruz, moralleri bozuk, sahaya çıkmak istemiyorlar. Moralleri bozuluyor. Futbolda biliyorsunuz ne kadar profesyonel de olsalar hepsi gönüldaştır, gönüllerince oynuyorlar. Dolayısıyla destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var, iki tane Fenerbahçe yok. Bugün Fenerbahçe olmasa, belki hiçbirimiz burada yan yana gelemeyiz. O yüzden eleştiriyi de tozunda yapmak lazım. Fenerbahçemiz, hepimizin Fenerbahçesi. Sene sonuna kadar hepinizden Fenerbahçe için, Aziz başkan için destek istiyorum. Ben kendi adıma böyle uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa eleştirmek çok kolay ama bir tane Fenerbahçe var. Dolayısıyla daha çok önümüzde maçlarımız olacak, Fenerbahçe konuşulmaya devam edecek. Fenerbahçe çok daha zor günler gördü, çok daha zor zamanlar da yaşadı ama her zaman için biri gitti, bin olarak geri geldik. O yüzden hepinizden ricam; seçilmiş yönetime destek olmaktır. Kimin bir hesabı varsa da taraftar olsun, spor yazarı olsun veya içinizdeki Fenerbahçeli olsun, herkes hesabını sene sonuna bıraksın istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ İTİDALLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Hakan Safi, seçim sonrası yaptığı, "Nasıl bir Fenerbahçe’nin olmasını istiyorlar, artık zamana bırakacağız" açıklamasının sorulması üzerine, "Güzel bir seçim oldu. Seçimimizi yaptık, bitirdik. Biz de seçim sonuçlarından sonra da öyle bir açıklamada bulunduk. Bugün bunları konuşmamızın Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Artık transfer yapılmış bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bir şey konuşmaya da eleştirinin de şu an bir anlamı yok. Ocak ayına kadar Fenerbahçe'nin transfer tahtası kapalı. Dolayısıyla artık dünü unutup bugünü ve yarını yaşamamız lazım. Bir tane Fenerbahçe'miz var. O yüzden herkesi itidalli olmaya çağırıyorum. Sakin kalmaya çağırıyorum. Dünü konuşmanın kimseye faydası yok arkadaşlar. Burası Fenerbahçe. Hep yarın var, yarın var, yarın var. O yüzden önümüzde Liverpool maçı var çarşamba günü. Fenerbahçe taraftarından da rica ediyorum. İstifa seslerine katılan var, katılmayan var. Biz de seyrediyoruz haliyle. O yüzden hep destek, tam destek demenin bugün tam zamanı. Eleştirmek çok kolay, o yüzden önümüze bakmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM OLURSA ADAY OLACAK MI?

Olağanüstü bir seçim olduğunda aday olup-olmayacağının sorulması üzerine ise Hakan Safi, sözlerine şöyle devam etti:

"Olağanüstü seçim de olsa mayıs ayında bir daha olağanüstü seçim var. Dolayısıyla bugün seçim konuşmanın camianın hiçbir ferdine faydası yok. Sizlerden de rica ediyorum bunları lütfen köpürtmeyin. Fenerbahçe'nin saygıdeğer bir kongre yapısı var. Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. O yüzden mayıs ayına kadar sizlerden de rica ediyorum, seçimle ilgili kimsenin bir şey konuşmaması. Kimin ne hesabı varsa içeride, dışarıda; oturur mayıs ayında gelir, herkes eleştirisini yapar, ona göre de gardını alır. O yüzden bugün için Fenerbahçe'nin gündeminde sadece önümüzdeki maç olması lazım, başka bir şeyin de olmaması gerekiyor."