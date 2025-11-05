Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Hakem Zorbay Küçük için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan duyuru!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorbay Küçük süreciyle ilgili açıklama yayınladı. Esasen ise savcılık, değerlendirme sürecine dikkat çekti.

Hakem Zorbay Küçük için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan duyuru!
Burak Ayaydın
05.11.2025
05.11.2025
'ndan açıklaması geldi. Araştırmalara dair izlenen yol için 'değerlendirme' faktörleri öne çıkarıldı.

Hakem Zorbay Küçük için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan duyuru!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz. Bu itibarla şikayetçi ve şikayet olunanların her türlü iddia-savunma haklarına zarar verilmemesi amacıyla ne şekilde elde edilip, servis edildiği belli olmayan bu belge örneklerine itibar edilmemesi, yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde soruşturma gizliliğinin ihlaline yol açabilecek bu belgeleri servis edenler hakkında kanunen gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi gerekmektedir."

Hakem Zorbay Küçük için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan duyuru!

Sıkça Sorulan Sorular

BAHİS SKANDALINDA SON DURUM NEDİR?
Hakemlerle ilgili soruşturmaların tamamlanması bekleniyor.
