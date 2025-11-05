Hakem Zorbay Küçük için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan duyuru!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma açıklaması geldi. Araştırmalara dair izlenen yol için 'değerlendirme' faktörleri öne çıkarıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz. Bu itibarla şikayetçi ve şikayet olunanların her türlü iddia-savunma haklarına zarar verilmemesi amacıyla ne şekilde elde edilip, servis edildiği belli olmayan bu belge örneklerine itibar edilmemesi, yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde soruşturma gizliliğinin ihlaline yol açabilecek bu belgeleri servis edenler hakkında kanunen gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi gerekmektedir."