TGRT Haber
16°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama: "Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'den sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldız hücumcu, Fenerbahçe'deki son sürecine dair bizzat açıklama yapmayı tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 19:36

, 'deki gündeme dair bilgilendirmede bulundu. Esasen ise bir süredir kadro dışı olan deneyimli orta saha, yaşananların iddia edildiği gibi olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama: "Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal"

FENERBAHÇELİ İRFAN CAN KAHVECİ'DEN AÇIKLAMA

"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım, sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum, ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok, bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama: "Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal"

Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum, takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri, yalanlayacağım. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım, siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı, ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım ve hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim. Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama: "Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal"

Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım. Ben tüm itibarımı koyuyorum ortaya aksini iddia eden bir kişi bile varsa ondan da aynı duruşu görmek istiyorum. Bu dönemde halimi hatırımı soran sevdiğim insanlara ve gazetecilere bile cevap atmadım yanlış anlaşılmalar olmaması adına. Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı, benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde ya da dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan. Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim."

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den açıklama: "Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal"

Sıkça Sorulan Sorular

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN AFFETME KONUSU GÜNDEMDE Mİ?
Fenerbahçe, yıldız isim için henüz resmi bir duyuru yapmadı.
TGRT Haber
