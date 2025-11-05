Beşiktaş'tan KAP açıklaması: Süreç netleşti!

Beşiktaş'ta 31 Ekim'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'un ardından seçilen yeni yönetim kurulunun görev dağılımı netleşti. Süper Lig devi, kritik listeyi bizzat duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

"Yönetim Kurulumuzun 05.11.2025 (bugün) tarihli toplantısında, 31.10.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu, görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Serdal Adalı (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hakan Daltaban (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Uğur Fora (Yönetim Kurulu Üyesi)

Murat Kılıç (Yönetim Kurulu Üyesi)

Melih Aydoğdu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Miraç İltuğ Sungur (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mete Düren (Yönetim Kurulu Üyesi)

Veysel Ahmet Çağlar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Kemal Turnacı (Yönetim Kurulu Üyesi)

Atakan Acar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ziya Fırat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tolga Kırgız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Karabacak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Volkan Dudu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."