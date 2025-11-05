Menü Kapat
16°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan KAP açıklaması: Süreç netleşti!

Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi. Siyah beyazlılar, yeni yönetim kurulunun görev dağılımını resmiyete taşıdı.

Beşiktaş'tan KAP açıklaması: Süreç netleşti!
'ta 31 Ekim'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'un ardından seçilen yeni yönetim kurulunun görev dağılımı netleşti. Süper Lig devi, kritik listeyi bizzat duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

"Yönetim Kurulumuzun 05.11.2025 (bugün) tarihli toplantısında, 31.10.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen , görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Beşiktaş'tan KAP açıklaması: Süreç netleşti!

Serdal Adalı (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hakan Daltaban (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Uğur Fora (Yönetim Kurulu Üyesi)

Murat Kılıç (Yönetim Kurulu Üyesi)

Melih Aydoğdu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Miraç İltuğ Sungur (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mete Düren (Yönetim Kurulu Üyesi)

Veysel Ahmet Çağlar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Kemal Turnacı (Yönetim Kurulu Üyesi)

Atakan Acar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ziya Fırat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tolga Kırgız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Karabacak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Volkan Dudu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş'tan KAP açıklaması: Süreç netleşti!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Siyah beyazlılar, an itibarıyla 167.8 milyon Euroluk yatırıma sahip.
