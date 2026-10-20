Hakemlerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusu!

Türk futbolunda sular durulmuyor. Hakem ve gözlemcilerden oluşan 7 isim, kamu yetkileri kullanılarak asılsız iddialarla görevden uzaklaştırıldıkları ve mesleki itibarlarının zedelendiği gerekçesiyle TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında hukuki süreç başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesi; müştekiler Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci, Süleyman Abay ve Cevdet Kömürcüoğlu’nun vekili Avukat Halil İbrahim Atabay tarafından hazırlandı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/83127 sayılı "Hakemler Dosyası" kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde tespit edilen WhatsApp yazışmalarına yer verildi.

Dilekçedeki iddialara göre; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun, 26 Temmuz 2024 tarihinde eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya 2015 yılına ait müsabaka listelerini gönderdiği, söz konusu isimleri terör örgütüyle ilişkilendirerek görevden alınmaları yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Ferhat Gündoğdu’nun ise bu talimat doğrultusunda hareket ederek müştekilerin hakemlik ve gözlemcilik kadrolarından el çektirilmesini sağladığı aktarıldı.

"TAKİPSİZLİK KARARINA RAĞMEN İDARİ İŞLEM YAPILDI"

Dilekçede, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçmişte kulüp başkanlığı yaptığı dönemden kalan kişisel husumeti sebebiyle aynı isimler hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Emniyet birimleri, MASAK ve dijital veriler üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda müştekiler hakkında geçmişte "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (takipsizlik) verildiği ve dosyanın kapatıldığı vurgulandı. Şüphelinin, bu takipsizlik kararını bilmesine rağmen aynı iddialarla idari yaptırım sürecini yeniden tetiklemesinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 267. maddesi uyarınca ‘İftira’ suçunu oluşturduğu ifade edildi.

"KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR YERİNE GETİRİLEMEZ"

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ise kamusal yetkilerini hukuka, liyakate ve tarafsızlık ilkelerine aykırı şekilde kullandığı savunuldu. Anayasa’nın 137. ve TCK’nın 24/3. maddelerine atıfta bulunulan dilekçede, konusu suç teşkil eden kanunsuz emirlerin hiçbir koşulda yerine getirilemeyeceği, bu talimatı uygulayan Gündoğdu’nun da TCK m. 257 kapsamında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan sorumlu tutulması gerektiği kayşdedildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Müştekiler avukatı aracılığıyla sundukları dilekçede; adli bilişim inceleme raporları ile WhatsApp dökümlerinin dosyaya dahil edilmesini, geçmişteki takipsizlik dosyasının arşivden celbedilmesini ve şüpheliler İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu hakkında kamu davası açılması amacıyla iddianame düzenlenmesini talep etti.