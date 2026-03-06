Menü Kapat
TGRT Haber
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Hakemlerin ücretlerine düzenleme: TFF'ye başvuruldu!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet; hakem ücretlerinin özellikle amatör liglerde yetersiz kaldığına değinerek, konuyu federasyon yönetimiyle görüştüklerini anlattı. Ayrıca da sürece ek olarak, hakem cezaları da özellikle gündeme taşındı.

Hakemlerin ücretlerine düzenleme: TFF'ye başvuruldu!
Burak Ayaydın
06.03.2026
00:38
06.03.2026
00:42

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakemlere verilen disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. TFFHGD Kocaeli Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programının ardından gazetecilere açıklama yapan Minnet, yaşanan en büyük sıkıntının cezalardaki orantısızlık olduğunu ifade etti.

Hakemlerin ücretlerine düzenleme: TFF'ye başvuruldu!

KAHRAMAN MİNNET'TTEN HAKEMLER İÇİN DÜZENLEME TALEPLERİ

"Neticede bunlar insandır. Yine söylüyorum. Keskin hatası olana devletimiz, hukuk gereğini yapar. Bu çocukların çoğu genç, öğrencilik dönemlerinde yaptıkları hatalar nedeniyle tüm kariyerleri sona ermemeli. Yani bu kardeşlerimize bir şans verilmesi lazım. Ama şunun da bilinmesini istiyorum. Bunun sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu değil. Bunu açık ve net söyleyeyim. Çünkü bu, 1998 yılında talimata koyuldu. Genel merkez olarak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Sayın federasyon başkanımıza arz edeceğiz ama dediğim gibi farklı bakmamak lazım. Talimatlarda 45 gün ceza alan hakemi ömür boyu men etmekten ziyade biraz daha hakemlerin döndürülmesi noktasında yapılanmaya dönük inceleme ve güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine belirteyim, bunun sorumlusu 1998 yılında çıkarılan talimat. Türkiye Futbol Federasyonu başkanımızın ve yönetim kurulunun bunu dikkate alacağını düşünüyorum. Talebimiz ve düşüncemiz de bu yöndedir. Ayrıca da düşünsenize 500 liraya çocuklar amatör sahalarda bu işi gönüllülük esasıyla yapıyor ama sayın başkanımız sağ olsun özellikle amatörlerde bizim için gerçekten önemli sayılabilecek iyileştirme yaptı."

Hakemlerin ücretlerine düzenleme: TFF'ye başvuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'DEKİ HAKEM YETİŞTİRME SİSTEMİ YETERLİ Mİ?
Dünya genelinde de hakemler konusunda bazı soru işaretleri varken, ülkemizdeki eğitim süreçleri de tartışmaya açık durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!
2026 Dünya Kupası'nda FIFA'dan skandal reklam kararı: Maçı iki kez durduracaklar!
#Spor
#Spor
