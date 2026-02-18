Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak! Tecrübeli hakeme UEFA'dan görev

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarının heyecanı yaşanacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Genk arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak! Tecrübeli hakeme UEFA'dan görev
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
17:11
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
17:11

'nde son 16 play-off turu maçları oynanacak. Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Karşılaşmalar öncesi UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadelelerde görev yapacak hakemler açıklandı. UEFA, FIFA kokartlı hakem 'e de görev verdi.

Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak! Tecrübeli hakeme UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın GNK ile Belçika'nın KRC Genk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında görev alacak. Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde bulunan Stadion Maksimir'de yarın TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, İsviçre Federasyonu'ndan Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

