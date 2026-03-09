Halil Umut Meler, "Devler Ligi"nde düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçları 10 Mart Salı ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında düdük çalacak. Halil Umut Meler, Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 11 Mart Çarşamba günü oynanacak maçta görev yapacak.

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak. Maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.