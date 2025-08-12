Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

SAMET AYBABA'YA YENİ GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldığını açıkladı.

TFF AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı. 1990-91 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.