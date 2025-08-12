Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek. Aynı zamanda TFF, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'nın Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
15:11
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
15:24

'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni görevinde Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu!

SAMET AYBABA'YA YENİ GÖREV

Türkiye Federasyonu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, 'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldığını açıkladı.

Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu!

TFF AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı. 1990-91 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu!
ETİKETLER
#Futbol
#tff
#samet aybaba
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Genç Millî Takımlar
#Teknik Koordinatör
#Spor
