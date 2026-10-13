Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olacakları Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Hansi Flick'i basın toplantısında kızdıran soru: Karşımızda Galatasaray var Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Flick, RAMS Park'taki atmosferin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirterek hücumda iyi oyuncuları olan Galatasaray'a karşı zor bir maç beklediklerini söyledi. Bu sezon çıktıkları 9 maçı kazanmalarının ve 39 gol atmalarının baskı oluşturmadığını, önemli olan tek şeyin kazanmak olduğunu vurguladı. Yaklaşan El Clasico ve Real Madrid ile ilgili gelen soruları yanıtlamayarak tamamen Galatasaray maçına odaklandıklarını ifade etti. Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'un maça hazır olduğunu ancak oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceklerini açıkladı. Aleksey Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşündüğünü belirtti.

"ATMOSFERE HAZIR OLMALIYIZ"

Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere değinen Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamalı, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Bu sezon yaptıkları 9 maçı kazanmanın üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Aldığımız sonuçlar antrenmanlarımızın ve çok çalışmalarımızın bir sonucu. Takım olarak soyunma odasındaki atmosferimiz ve birlikteliğimiz de çok yüksek. Ancak her maç farklı. Her maç 0-0 başlıyor. Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve yaşamak önemli. Futbolda her şey kısa sürede değişebiliyor. Odaklı olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek isteyeceğim. Özellikle bu stattaki atmosferi düşündüğümüzde konsatrasyonu sahaya yansıtmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY KAZANMAK"

Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Flick, "Çıktığımız 9 maçı kazanmamız bir baskı değil ayrıcalık. Her gün çok ve sıkı çalışıyoruz. Sezonun bitişine çok zaman var. Tüm sezona odaklanmalıyız. Tüm maçları aynı mantalite ile oynamalıyız. Top bizdeyken öz güvenli oynamamız lazım. Bunu 9 maçta gösterdik, kalan maçlarda da yapabiliriz." dedi.

Alman çalıştırıcı, bu sezon çıktıkları 9 maçta 39 gol attıklarının hatırlatılarak yarın gollü bir galibiyet bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine, "Kaç gol attığımızdan bağımsız benim için önemli tek şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak bile aynı derecede mutlu olacağım. Takımımızı ve rakibi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım. Hücumda iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanı zor olacak." şeklinde görüş belirtti.

REAL MADRİD SORUSU KIZDIRDI

Hansi Flick, Galatasaray maçının önemine değinerek özellikle yaklaşan Real Madrid derbisiyle ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledi.

Real Madrid'in Villarreal ile yaptığı maçta Carlos Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesine tepki vermesinin 25 Ekim'de yapılacak El Clasico'yu etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Flick, "Şu anda Galatasaray'a karşı bir maçımız var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. Real Madrid ile ilgili soruyu o maçtan önce yanıtlayabilirim. Şu andaki odak noktamız Real Madrid maçı değil. Beklentim Galatasaray maçıyla ilgili sorular." açıklamasını yaptı.

"GABRİEL JESUS HAZIR"

Barcelona Teknik Direktörü Flick, Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'un yarınki maça hazır olduğunu dile getirdi.

Brezilyalı futbolcunun performansından memnun olduğunu aktaran Flick, "Gabriel Jesus hazır. Ancak oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Şu anda takımımızda bulunmasından çok mutlu olduğum bir oyuncu. Bu iyi performansı pozitif anlamda şaşırtıcı oldu. Harika birisi. Bizim için maçlarda iyi performans ortaya koydu. Karakteri de aynı zamanda çok pozitif. Harika bir insan ve futbolcu." diye konuştu.

BATRAKOV YORUMU

Hansi Flinck, Aleksey Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu söyledi.

Bir Rus basın mensubunun Batrakov'un hayalinin bir gün Barcelona'da oynamak olduğunu söylemesi üzerine Flick, "Batrakov'un çok fazla maçını izlemedim ancak son maçta iyi oynadığını biliyorum. Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcuysanız Barcelona hayalleriniz olabilir. Çalışarak, tutkuyu ve çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerek." şeklinde görüş belirtti.