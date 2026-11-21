Kasımpaşa'nın deneyimli kaptanı Haris Hajradinovic, XTG Spor'a konuk olduğu röportajda takımının hedeflerinden ligdeki rakiplerine kadar pek çok başlıkta dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de kendisini zorlayan deplasmanın Galatasaray olduğunu vurgularken, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in adını verdi.

https://www.youtube.com/watch?v=lQyXwUrZ0vs

AVRUPA HEDEFİ VE MAÇ MAÇ YAKLAŞIM

Kasımpaşa'nın sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Hajradinovic, önlerindeki maçlara odaklandıklarını ve Avrupa kupalarına katılma ihtimali konusunda umutlu olduklarını dile getirdi:

"Tek tek maçlara gideceğiz, bakacağız nereye giderse. İnşallah Avrupa yolumuzu bulacağız."

GALATASARAY DEPLASMANI VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Hajradinovic, Süper Lig'de karşılaştığı rakipler arasında en zorlandığı deplasman olarak Galatasaray'ı gösterdi. Bireysel olarak öne çıkardığı futbolcuları ve güncel favorisini ise şu sözlerle aktardı:

"Süper Lig'de beni en çok zorlayan deplasman Galatasaray. Orta sahada Torreira, stoperde Davinson Sanchez diyebilirim. Güncel olarak en beğendiğim futbolcu ise Greenwood."

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Kasımpaşa'da birlikte çalıştığı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun saha kenarındaki duruşunu da anlatan Hajradinovic, hocasının sert ve disiplinli yaklaşımının takımdan yüksek verim alma isteğinden kaynaklandığını belirtti. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki olası süreci için de iyi dileklerde bulunan kaptan şöyle konuştu:

"Emre Hoca biraz sert bir adam. Ama bizden çok iyi performans çıkartmak istiyor. İnşallah Fenerbahçe'de de böyle olur."

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI SOYUNMA ODASI

Beşiktaş karşılaşmasının ardından bazı Kasımpaşalı oyuncuların siyah-beyazlı futbolcuların tavırlarına yönelik eleştirileri gündeme gelmiş, rakip oyuncuların kibirli davrandığı ve saygı göstermediği yönündeki yorumlar tartışılmıştı. Bu gelişmelerin ardından maç içindeki sürece değinen Hajradinovic, soyunma odasında kendi içlerinde yaptıkları konuşmayı şu sözlerle özetledi:

"1-0'dan sonra soyunma odasına girdik. Birbirimizle konuştuk. Beşiktaş bize karşı hiçbir şey yapmadı, biz sadece hata yaptık ve gol yedik. Daha agresif olmamız, daha fazla koşmamız lazım."