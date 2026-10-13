Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, gruptaki ikinci sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim’a konuk oluyor. Siyah-beyazlıların kritik deplasman mücadelesini yönetecek hakem kadrosu UEFA tarafından resmen duyuruldu.

LAWRENCE VİSSER DÜDÜK ÇALACAK

15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena’da sahne alacak ve Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak olan zorlu karşılaşmada Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak.

Visser’in yardımcılık görevlerini aynı ülkeden Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers üstlenecek. Saha kenarındaki dördüncü hakemlik görevini Kevin Van Damme yürütecekken, kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Bram Van Driessche oturacak.