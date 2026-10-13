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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:31

Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi TSG Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rhein-Neckar-Arena’da oynanacak zorlu mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:31

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, gruptaki ikinci sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim’a konuk oluyor. Siyah-beyazlıların kritik deplasman mücadelesini yönetecek hakem kadrosu UEFA tarafından resmen duyuruldu.

Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

LAWRENCE VİSSER DÜDÜK ÇALACAK

15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena’da sahne alacak ve Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak olan zorlu karşılaşmada Belçika Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak.

Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Visser’in yardımcılık görevlerini aynı ülkeden Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers üstlenecek. Saha kenarındaki dördüncü hakemlik görevini Kevin Van Damme yürütecekken, kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Bram Van Driessche oturacak.

Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
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