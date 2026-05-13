Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın takımı, Premier Lig için Southampton ile karşılaşacak

İngiltere Championship'te play-off yarı final maçlarının heyecanı yaşandı. Coventry ve Ipswich Town'un ardından Premier Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off finali öncesinde yarı finalde Hull City ile Milwall ve Southampton ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek adını play-off finaline yazdıran ilk takım oldu.
Finalde Hull City'nin rakibinin belli olacağı Southampton-Middlesbrough eşleşmesinde 0-0 sona eren ilk maçın ardından rövanş mücadelesi, Southampton'ın sahası St Mary's Stadyumu'nda oynandı.
Konuk ekip Middlesbrough, mücadelenin 5. dakikasında Riley McGree'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Southampton, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Ross Stewart'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
Southampton, mücadelenin 116. dakikasında Charles'ın attığı golle maçta 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Southampton, Middlesbrough'u 2-1 mağlup ederek adını play-off finaline yazdırdı ve Hull City'nin rakibi oldu.
Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Hull City ile Southampton arasındaki final mücadelesi, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.