Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın takımı, Premier Lig için Southampton ile karşılaşacak

İngiltere Championship'te play-off yarı final maçlarının heyecanı sona erdi. Yarı finalde Millwall'u elemeyi başaran Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finale yükselen ilk takım olmuştu. Hull City'nin finaldeki rakibinin belli olacağı diğer yarı final eşleşmesinde Southampton ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Southampton, ilk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında sahasında ağırladığı rakibini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

'te yarı final maçlarının heyecanı yaşandı. Coventry ve Ipswich Town'un ardından Premier Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off finali öncesinde yarı finalde ile Milwall ve ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City'nin rakibi Southampton oldu.
Hull City, Milwall'u eleyerek finale yükseldi.
Southampton, Middlesbrough'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Premier Lig'e yükselecek son takım, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Hull City ile Southampton arasında oynanacak final maçında belli olacak.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek adını play-off finaline yazdıran ilk takım oldu.

Finalde Hull City'nin rakibinin belli olacağı Southampton-Middlesbrough eşleşmesinde 0-0 sona eren ilk maçın ardından rövanş mücadelesi, Southampton'ın sahası St Mary's Stadyumu'nda oynandı.

Konuk ekip Middlesbrough, mücadelenin 5. dakikasında Riley McGree'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Southampton, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Ross Stewart'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Southampton, mücadelenin 116. dakikasında Charles'ın attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Southampton, Middlesbrough'u 2-1 mağlup ederek adını play-off finaline yazdırdı ve Hull City'nin rakibi oldu.

Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Hull City ile Southampton arasındaki final mücadelesi, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.

