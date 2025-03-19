Hüseyin Çalhanoğlu TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

A Millî Takım Kaptanı ve İtalya devi Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşılaşacağı müsabakalar ve gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hüseyin Çalhanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.