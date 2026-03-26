SON DAKİKA!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 2026 Dünya Kupası çıkışı: "Tarihin en karakterli kadrosu!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Romanya zaferi sonrasında çıtayı en tepeye çıkardı. Esasen ise başkan, dolaylı yoldan kupa hayalinden bahsetti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 2026 Dünya Kupası çıkışı:
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 23:19
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 ile geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kritik galibiyetin ardından çarpıcı mesajlar verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 2026 Dünya Kupası çıkışı: "Tarihin en karakterli kadrosu!"

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN 'EN KARAKTERLİ KADRO' VURGUSU!

İstanbul'daki heyecanlı futbol gecesini yorumlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz inanıyoruz baştan beri ABD'ye gideceğimize, orada da güzel işler yapacağımıza. Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 2026 Dünya Kupası çıkışı: "Tarihin en karakterli kadrosu!"

TÜRKİYE RAKİBİNİ BEKLİYOR!

2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyen ve play-off etabında finale yükselen A Milli Takım, Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibiyle deplasmanda mücadele edecek ve kazanması halinde yıllar sonra 2026 Dünya Kupası'na katılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vincenzo Montella Romanya galibiyeti sonrasında forvet konusuna dikkat çekti!
Önder Özen'den Türkiye'nin Romanya zaferi için çarpıcı tespit: "Kimse farkında değil!"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
