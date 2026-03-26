İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 2026 Dünya Kupası çıkışı: "Tarihin en karakterli kadrosu!"

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 ile geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kritik galibiyetin ardından çarpıcı mesajlar verdi.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN 'EN KARAKTERLİ KADRO' VURGUSU!

İstanbul'daki heyecanlı futbol gecesini yorumlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz inanıyoruz baştan beri ABD'ye gideceğimize, orada da güzel işler yapacağımıza. Son maç, temkinli olmak lazım. Tarihin en karakterli ve kaliteli kadrosu. Hocayı tebrik ederim. Gidip üçüncü olduk, bir bakarsın kupanın sapından tutup geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RAKİBİNİ BEKLİYOR!

2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyen ve play-off etabında finale yükselen A Milli Takım, Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibiyle deplasmanda mücadele edecek ve kazanması halinde yıllar sonra 2026 Dünya Kupası'na katılacak.