Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan Romanya galibiyeti sonrasında istifa konusuna net yaklaşım!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kritik zafer sonrasında forvet konusuyla birlikte istifa kritiğinde bulundu.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 23:38

Vincenzo Montella'dan Romanya maçının ardından forvet analizi geldi. Esasen ise başarılı çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül özelinde net konuştu.

Vincenzo Montella, Romanya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül özelinde forvet oyuncuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun ön bölgede etkili baskısı, zamanlaması ve inanılmaz performansını övdü.
Deniz Gül'ü pırıl pırıl bir genç olarak tanımlayan Montella, fizik gücünün yanı sıra kollarını kullanmayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.
Montella, gol atmak için boyun tek başına yeterli olmadığını, zamanlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Teknik direktör, 2026 Dünya Kupası'na gitmek istediklerini ifade etti.
VINCENZO MONTELLA'DAN ROMANYA GALİBİYETİ SONRASINDA FORVET SÖZLERİ!

"Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum. Ön bölgede Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz! Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bununla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü de biliyoruz. Ama kollarını kullanmayı öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu, hep kafayla gol atar diye bir şey yok! Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli. Rakip kim olursa olsun fark etmez. 2026 Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Son olarak da istifa provokasyonuna dahil olmak istemiyorum. Bir maçla iki yıllık güzel birlikteliğimizin sona ereceğini düşünmüyorum ancak hedefimiz zaten gelecek maçı kazanmak. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir gazetede haber yazarken hata yapınca sen istifa ediyor musun?"

Sıkça Sorulan Sorular

VINCENZO MONTELLA'YA MAÇ ÖNCESİNDE HANGİ KRİTİK SORU SORULMUŞTU?
Basın, olası bir Romanya mağlubiyetiyle birlikte görevi bırakma konusunu gündeme getirmişti.
