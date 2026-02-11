Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Yasin Aşan

Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve kulüpteki geleceği merakla beklenen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye talip çıktı. Sarı-kırmızılıların tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumunda bulunan 32 yaşındaki santrforu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinin yakından takip ettiği iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 11:46

Trendyol 'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen 'da devre arası döneminin sona ermesiyle gözler hem ligde hem de Avrupa'da oynanacak kritik maçlara çevrildi. Sarı-kırmızılılar devre arasında 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Cimbom; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner'i transfer etmişti.

Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor

ICARDI'NİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Transfer döneminin kapanmasının ardından sezonun ikinci yarısında oynayacağı maçlara konsantre olan Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız golcü ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son günlerde ortaya çıkan haberlerde, Galatasaray'ın, Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde 32 yaşındaki golcü oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilmişti.

Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor

ICARDI'YE AVRUPA'DAN TALİP ÇIKTI

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken yıldız golcüyle ilgili bir iddiada ülkesi Arjantin'den geldi. El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; , yaz transfer döneminde Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.

Haberde, Arjantin ekibi Boca Juniors'ın, Real Betis forması giyen Chimy Avila'yı transfer etmek istediği ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Boca Juniors'ın, Icardi'nin Real Betis'e transfer olması durumunda Avila'yı transfer etmenin kolaylaşacağını düşündüğü aktarıldı.

Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Arjantinli forvet Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızıların tarihine geçmişti. Icardi, maçın 5. dakikasında ağları sarsarak, kulüpteki 73. golünü kaydetmişti.

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etmişti.

Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor

ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezon başında takıma dönmüştü. Icardi, bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere 32 maçta forma giydi. Icardi, bu maçlarda 12 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

