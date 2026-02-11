Icardi'ye talip çıktı! Ünlü başkan yakından takip ediyor

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer döneminin sona ermesiyle gözler hem ligde hem de Avrupa'da oynanacak kritik maçlara çevrildi. Sarı-kırmızılılar devre arasında 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Cimbom; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner'i transfer etmişti.

ICARDI'NİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Transfer döneminin kapanmasının ardından sezonun ikinci yarısında oynayacağı maçlara konsantre olan Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son günlerde ortaya çıkan haberlerde, Galatasaray'ın, Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde 32 yaşındaki golcü oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilmişti.

ICARDI'YE AVRUPA'DAN TALİP ÇIKTI

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken yıldız golcüyle ilgili bir iddiada ülkesi Arjantin'den geldi. El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Real Betis, yaz transfer döneminde Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.

Haberde, Arjantin ekibi Boca Juniors'ın, Real Betis forması giyen Chimy Avila'yı transfer etmek istediği ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Boca Juniors'ın, Icardi'nin Real Betis'e transfer olması durumunda Avila'yı transfer etmenin kolaylaşacağını düşündüğü aktarıldı.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Arjantinli forvet Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızıların tarihine geçmişti. Icardi, maçın 5. dakikasında ağları sarsarak, kulüpteki 73. golünü kaydetmişti.

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etmişti.

ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezon başında takıma dönmüştü. Icardi, bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere 32 maçta forma giydi. Icardi, bu maçlarda 12 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.