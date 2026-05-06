SON DAKİKA!
 | Yasin Aşan

İki takım TFF Etik Kuruluna sevk edildi! Ligdeki müsabakalar durduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçında sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakayla ilgili yapılan itirazlar üzerine söz konusu kulüplerin tedbirli olarak TFF Etik Kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta grup içi play-off müsabakalarının yargılama neticesine kadar durdurulduğu aktarıldı.

İki takım TFF Etik Kuruluna sevk edildi! Ligdeki müsabakalar durduruldu
Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta 3 Mayıs Pazar günü oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor müsabakasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçında sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen başlatıldığını bildirmişti.

Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor müsabakasında usulsüzlük iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, TFF Etik Kurulu'na sevk edilen iki kulüp nedeniyle Bölgesel Amatör Lig 1. Grup play-off maçları durduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçında sonucu etkileyecek usulsüzlük iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulübün tedbirli olarak TFF Etik Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
Bu nedenle Bölgesel Amatör Lig 1. Grup play-off müsabakaları yargılama neticesine kadar durduruldu.
Diğer gruplardaki play-off müsabakalarının planlandığı gibi oynanacağı aktarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtilmişti. Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

TFF İKİ KULÜPLE İLGİLİ KARARINI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (), müsabakayla ilgili yapılan itirazlar üzerine söz konusu kulüplerin tedbirli olarak TFF Etik Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Ayrıca bu sebeple Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta grup içi play-off müsabakalarının yargılama neticesine kadar durdurulduğu aktarıldı. Diğer gruplarda play-off müsabakalarının planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.

