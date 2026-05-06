İki takım TFF Etik Kuruluna sevk edildi! Ligdeki müsabakalar durduruldu

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta 3 Mayıs Pazar günü oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor müsabakasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçında sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtilmişti. Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakayla ilgili yapılan itirazlar üzerine söz konusu kulüplerin tedbirli olarak TFF Etik Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Ayrıca bu sebeple Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta grup içi play-off müsabakalarının yargılama neticesine kadar durdurulduğu aktarıldı. Diğer gruplarda play-off müsabakalarının planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.