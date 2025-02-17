2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan değerlendirmeler geldi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ AYRINTISI

Galatasaray'ın formasyonu değiştirmesine vurgu yapan Palut, "İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtabildik. İkinci yarı ise Galatasaray sistemi değiştirdi ve erken bir gol buldu. Buna reaksiyon gösterdik, geri adım atmadan 1-1 yaptık." dedi.

Sahadaki değişimle sözlerine devam eden başarılı hoca, "Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte Galatasaray sahada olgunlaştı ve zor top kaybetmeye başladı. Bu bizi bir bölüm geri itti. Olmaması gereken kornerlere sebebiyet verdi ve bir kornerden de geriye düştük. Oyuncularım istediğimi yaptı, kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz, üzgünüz. Kazanmayı, en azından puan almayı isterdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." sözlerini sarf etti.