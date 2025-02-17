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Editor
 | Burak Ayaydın

İlhan Palut "Kaybetmeyi hak etmedik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar geldi. Formasyon değişikliğine özellikle değinen İlhan Palut, kaybetmeyi hak etmediklerini de söyledi.

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İlhan Palut
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 23:54

2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan değerlendirmeler geldi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ AYRINTISI

Galatasaray'ın formasyonu değiştirmesine vurgu yapan Palut, "İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtabildik. İkinci yarı ise Galatasaray sistemi değiştirdi ve erken bir gol buldu. Buna reaksiyon gösterdik, geri adım atmadan 1-1 yaptık." dedi.

Sahadaki değişimle sözlerine devam eden başarılı hoca, "Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte Galatasaray sahada olgunlaştı ve zor top kaybetmeye başladı. Bu bizi bir bölüm geri itti. Olmaması gereken kornerlere sebebiyet verdi ve bir kornerden de geriye düştük. Oyuncularım istediğimi yaptı, kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz, üzgünüz. Kazanmayı, en azından puan almayı isterdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." sözlerini sarf etti.

Sıkça Sorulan Sorular

İLHAN PALUT, KARADENİZ EKİBİNİN BAŞINDA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTIR?
Başarılı hoca Çaykur Rizespor ile 63 maça çıkmıştır.

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#Spor
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#Spor
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