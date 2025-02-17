Galatasaray 2-1'lik skor ile Çaykur Rizespor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonunda açıklamalar yapan başarılı teknik adam Okan Buruk, "İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi. İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hızlıca Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra ise topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız." dedi.

DERBİ MESAJI

"Eksiklerimiz var. Jakobs, Yunus, zaten Icardi'yi saymıyoruz. Morata da olmayacak. Sakatlıklar zor bizim için. Önce Alkmaar maçını, sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç geçsin. Bu dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.