İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor mesajı!

Çaykur Rizespor ile yola devam eden İlhan Palut'tan anlamlı açıklamalar geldi. Çaykur Rizespor ile uzun zamandır çalışan İlhan Palut, beraberlik vurgusu yaptı.

İLHAN PALUT'TAN ÇAYKUR RİZESPOR İÇİN AÇIKLAMALAR

"İki sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutlu oldum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, galibiyetler aldığımız günlerin artakalanlardan çok daha fazla olacağı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum."

https://x.com/CRizesporAS/status/1934625346260783311