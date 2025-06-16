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 | Burak Ayaydın

İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor mesajı!

Çaykur Rizespor ile 1 yıl sözleşme uzatan İlhan Palut, taraftarlara seslendi. Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesaplarından videolu mesaj veren İlhan Palut, iyi dileklerde bulundu.

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İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor mesajı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 23:30

Çaykur Rizespor ile yola devam eden İlhan Palut'tan anlamlı açıklamalar geldi. Çaykur Rizespor ile uzun zamandır çalışan İlhan Palut, beraberlik vurgusu yaptı.

İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor mesajı!

İLHAN PALUT'TAN ÇAYKUR RİZESPOR İÇİN AÇIKLAMALAR

"İki sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutlu oldum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, galibiyetler aldığımız günlerin artakalanlardan çok daha fazla olacağı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum."

https://x.com/CRizesporAS/status/1934625346260783311

Sıkça Sorulan Sorular

İLHAN PALUT ÇAYKUR RİZESPOR'DA NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?
Bu sezon genel olarak beklentilerin altında kalan ve istifa etmek isteyen İlhan hocaya, Çaykur Rizespor yönetiminden destek gelmişti.
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ETİKETLER
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#ilhan palut
#Spor
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