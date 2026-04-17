Spor

Editor
 | Yasin Aşan

İlhan Palut'tan galibiyet yorumu! "Bugün asıl olan bizim için aldığımız 3 puan"

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış gününde deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün asıl olan bizim için aldığımız üç puan, ligde kendimizi daha rahat bir konuma taşımamız" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış gününde Hesap.com Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, kozlarını paylaştı. Konuk ekip Konyaspor, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise bu yenilgiyle 28 puanda kaldı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şiddetle puana ihtiyacı olan Antalyaspor ile çok ciddi bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden İlhan Palut, kendini göstermek isteyen oyuncuları şans vermek istediğini anlattı. Palut, karşılaşmada disiplini elden bırakmadıklarını ve sonuca ulaştıklarını vurguladı.

Oyuncularını 90 dakika disiplinden kopmamalarından dolayı kutlayan Palut, "Maçta en net pozisyonları yakalayan takım bizdik. İnanılmaz mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Gerçekten bugün asıl olan bizim için aldığımız üç puan, ligde kendimizi daha rahat bir konuma taşımamız." diye konuştu.

İLHAN PALUT'TAN FENERBAHÇE MESAJI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 21 Nisan Salı günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Çetin bir şampiyonluk yarışındalar. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak. Kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Biz elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Taraftarımıza çağrım, gelsinler bizi desteklesinler. Umarım, onları evlerine mutlu gönderecek bir sonuçla salı günü karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

