Sami Uğurlu, Konyaspor mağlubiyetini değerlendirdi! "Ligde kalacağımızı düşünüyoruz"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış gününde Hesap.com Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Konyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise bu yenilgiyle 28 puanda kaldı.
Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Etkili oyunculara sahip Konyaspor ile zor maç oynayacaklarını bilerek hazırlandıklarını anlatan Uğurlu, rakibe pozisyonlar verdiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.
İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:
"10-15 dakika sonra kalemize geldikleri bir pas ile golü yedik. Akabinde oyuncu değişiklikleriyle oyunu önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk, içeride kalabalıktık aslında. Sonuçlandırmada bu problemleri yaşıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. 4 maç kaldı, bizim için çok kolay değil. Biz ligde kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Rakiplerimizden daha yukarıdayız. Bugün kazansaydık ligi bitirebilirdik. Bugün çok özel bir maçtı ve kazanmak istiyorduk. Taraftarımızdan ve şehrimizden özür diliyoruz. Önümüzde 4 maç var, 2'sini kazanıp ligde kalacağımızı düşünüyoruz."