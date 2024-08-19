İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor! Türkiye'den iki takım teklif yapmaya hazırlanıyor

19 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:15

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha açıklaması: "Transfer süreci var"

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha açıklaması: "Transfer süreci var"

Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, son zamanlarda mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği gündemden düşmüyordu. İngiltere'nin Manchester City takımından, İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan Gündoğan takımdan ayrılmayı kabul etti. Kulüp ise yaşanan bu gelişmeden sonra, gelecek transfer tekliflerini değerlendireceğini duyurdu.

Başarılı orta saha oyuncusuna Türkiye'den hem Fenerbahçe hem de Galatasaray teklif yapmaya hazırlanıyor.

Türk asıllı Alman milli takımının oyuncusu İlkay Gündoğan, Barcelona'nın Valencia ile oynadığı maçta da kadroya alınmamıştı. Takımda mutlu olmadığı iddia edilen Gündoğan'ın hangi takıma gideceği de merak konusu oldu.

Kadrolarını güçlendirmek için transfer arayışında olan Türkiye'nin iki önde gelen kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.