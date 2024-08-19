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İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor! Türkiye'den iki takım teklif yapmaya hazırlanıyor

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:15
İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor! Türkiye&#039;den iki takım teklif yapmaya hazırlanıyor

Barcelona'da futbol oynayan Türk asıllı Alman milli takımı oyuncusu İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti. Barcelona, gelecek teklifleri değerlendireceğini duyurdu. Türkiye'den 2 kulüp meşhur orta saha oyuncusuna teklif yapmaya hazırlanıyor.

Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, son zamanlarda mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği gündemden düşmüyordu. İngiltere'nin Manchester City takımından, İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan Gündoğan takımdan ayrılmayı kabul etti. Kulüp ise yaşanan bu gelişmeden sonra, gelecek transfer tekliflerini değerlendireceğini duyurdu.

İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor! Türkiye'den iki takım teklif yapmaya hazırlanıyor - 1. Resim

Başarılı orta saha oyuncusuna Türkiye'den hem Fenerbahçe hem de Galatasaray teklif yapmaya hazırlanıyor.

İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor! Türkiye'den iki takım teklif yapmaya hazırlanıyor - 2. Resim

Türk asıllı Alman milli takımının oyuncusu İlkay Gündoğan, Barcelona'nın Valencia ile oynadığı maçta da kadroya alınmamıştı. Takımda mutlu olmadığı iddia edilen Gündoğan'ın hangi takıma gideceği de merak konusu oldu.

İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor! Türkiye'den iki takım teklif yapmaya hazırlanıyor - 3. Resim

Kadrolarını güçlendirmek için transfer arayışında olan Türkiye'nin iki önde gelen kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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