İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği finalleri anlattı!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan samimi açıklamalar geldi. Esasen ise deneyimli futbolcu, hayallerini yaşadığını ifade etti.
"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki seferde maalesef kaybettiğim için finali; üçüncü defasında hem de İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu. Çok gururluydum. Ayrıca Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem de ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için. Bir de kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum."