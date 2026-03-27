İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği finalleri anlattı!

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın sosyal medyadaki soru-cevap serisine konuk oldu. İlave olarak da yıldız orta saha, Galatasaray dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği finalleri anlattı.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 20:09

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan samimi açıklamalar geldi. Esasen ise deneyimli futbolcu, hayallerini yaşadığını ifade etti.

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, kariyerinde yaşadığı özel anlara ve duygularına dair samimi açıklamalarda bulundu.
İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde üç final tecrübesi yaşadı ve kupayı kaldırmanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti.
Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın kulübü, camiayı ve ülkeyi temsil etmesi açısından özel bir duygu olduğunu ifade etti.
Eski takımı Manchester City'ye karşı Galatasaray formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için çok özel bir maç olduğunu söyledi.
Kariyerinde Ali Sami Yen'de Galatasaray taraftarı önünde oynamanın büyük heyecan, mutluluk ve gurur verici olduğunu dile getirdi.
GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki seferde maalesef kaybettiğim için finali; üçüncü defasında hem de İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu. Çok gururluydum. Ayrıca Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem de ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için. Bir de kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2037550602327068731?s=20

