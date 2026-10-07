İngiltere, Çekya karşısında 3-0'la güldü

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta 4. hafta maçında İngiltere ile Çekya, Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşılaştı.

İngiltere, mücadelenin 26. dakikasında öne geçti. Harry Kane'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderen Çekya'da Coufal, skor tabelasını İngiltere lehine değiştirdi ve skor 1-0 oldu.

Temponun düştüğü ilk yarının son bölümünde İngiltere, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı. Elliot Anderson'un sol tarafa havalandırdığı, Morgan Rodgers'ın bekletmeden ceza alanına tek pasla çıkardığı topu Kane tamamladı ve skor 2-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İngiltere, mücadelenin 57. dakikasında bir gol dah a buldu. Lewis Hall'un kullandığı korner atışında arka direkte topa iyi yükselen Harry Kane, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve İngiltere, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

İngiltere, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Çekya ise gruptaki 4. yenilgisini yaşayarak puansız kaldı.

İngiltere, grupta 5. hafta maçında 12 Kasım Perşembe günü sahasında Hırvatistan'ı ağırlayacak. Çekya ise 5. hafta maçında aynı gün sahasında İspanya'yı konuk edecek.

KANE, 36 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

İngiltere'de kaptan Harry Kane, Çekya karşısında 125. kez milli takım formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru egale etti. Bu iki ismi 120 kezle Wayne Rooney, 115 kezle de David Beckham takip ediyor.

Kane, Çekya karşısındaki golüyle milli formayla attığı gol sayısını 91'e çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.