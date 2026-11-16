UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 6. ve son hafta maçında, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen iki ülke, İspanya ile İngiltere, Madrid'de kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta maçında İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Maçta İngiltere adına Harry Kane (penaltı), Konsa ve White gol atarken, İspanya adına Oyarzabal (penaltı) ve Williams gol buldu. Bu sonuçla İngiltere puanını 15'e yükselterek grubu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. İspanya ise 15 puanla ikinci sırada kalarak çeyrek finale kaldı.

Konuk ekip İngiltere, mücadelenin 45. dakikasında Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve devre arasına bu skorla üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 53. dakikada Konsa ve 57. dakikada White'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

İspanya, mücadelenin 65. dakikasında Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi ve skor 3-1 oldu. İspanya, maçın 75. dakikasında Williams ile bir gol daha buldu ve durum 3-2'ye geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

İngiltere, bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti ve grubu lider tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İspanya ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 15 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Daha önce çeyrek finalleri garantileyen iki takımdan İngiltere 15 puanla grubunu lider, İspanya ise aynı puanla ikinci bitirdi.