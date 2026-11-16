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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 01:58

İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 6. ve son hafta maçında İspanya ile İngiltere, Madrid'de karşı karşıya geldi. İngiltere, karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak puanını 15'e yükseltti. İngiltere bu sonuçla grubu lider tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken İspanya ise grubu ikinci bitirerek UEFA Uluslar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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Editor
 Yasin Aşan
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İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 01:58

'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 6. ve son hafta maçında, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen iki ülke, ile , 'de kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta maçında İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
Maçta İngiltere adına Harry Kane (penaltı), Konsa ve White gol atarken, İspanya adına Oyarzabal (penaltı) ve Williams gol buldu.
Bu sonuçla İngiltere puanını 15'e yükselterek grubu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.
İspanya ise 15 puanla ikinci sırada kalarak çeyrek finale kaldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi

Konuk ekip İngiltere, mücadelenin 45. dakikasında 'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve devre arasına bu skorla üstün girdi.

İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 53. dakikada Konsa ve 57. dakikada White'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

İspanya, mücadelenin 65. dakikasında Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi ve skor 3-1 oldu. İspanya, maçın 75. dakikasında Williams ile bir gol daha buldu ve durum 3-2'ye geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

İngiltere, deplasmanda İspanya'yı devirdi

İngiltere, bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti ve grubu lider tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İspanya ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 15 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Daha önce çeyrek finalleri garantileyen iki takımdan İngiltere 15 puanla grubunu lider, İspanya ise aynı puanla ikinci bitirdi. 

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#Madrid
#ingiltere
#İspanya
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#harry kane
#Spor
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