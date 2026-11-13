İngiltere, Hırvatistan'ı 2 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor. Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 5. hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İngiltere, mücadelenin 24. dakikasında öne geçti. Harry Kane'in savunmanın arkasına aşırttığı topla ceza alanının sağ tarafında buluşan Jude Bellingham, bekletmeden içeriye çıkardı. Gvardiol'un uzaklaştıramadığı topu Morgan Rogers ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

59. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanında Jarell Quansah'ın kaleci Jordan Pickford'a göndermek istediği kafa vuruşu zayıf kalınca araya giren Petar Sucic topu filelerle buluşturdu ve durum 1-1'e geldi.

Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı gecikmedi. 63. dakika Quansah'ın ceza alanında yerde kalmasının ardından oyunu devam ettiren Danimarkalı hakem Morten Krogh, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada topun başına geçen Kane, takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki 4. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İngiltere, grupta 6. ve son hafta maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda İspanya'ya konuk olacak. Hırvatistan ise 6. ve son hafta maçında aynı gün sahasında Çekya'yı ağırlayacak.

KANE, SHILTON'IN REKORUNU KIRDI

İngiltere'de kaptan Harry Kane, Hırvatistan karşısında 126. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru kırdı.

Geçen ay Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki Harry Kane için karşılaşma öncesinde bir tören düzenlendi. Prens William, üzerinde 126 yazan bir formayı Kane'e takdim etti.

Hırvatistan kaptanı ve eski Ballon d'Or sahibi Luka Modric ise ülkesinin federasyonu tarafından hazırlanan, Hırvatistan'a getirilen ilk futbol topunun özel olarak üretilmiş bir replikasını Kane'e verdi.

Kane, Hırvatistan karşısında milli formayla attığı gol sayısını 92'ye çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.