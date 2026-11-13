İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürüyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta İtalya ile Fransa, San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Fransa, karşılaşmanın 10. dakikasında Michael Olise'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi İtalya, mücadelenin 26. dakikasında Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

İtalya, maçın 60. dakikasında Sebastiano Esposito'nun penaltı atışından yararlanamadı.

İtalya, mücadelenin 63. dakikasında Davide Frattesi ve 75. dakikasında Francesco Pio Esposito'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İtalya, sahasında ağırladığı Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

İtalya, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fransa ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 10 puanda kaldı.

İtalya, grupta 6. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Fransa ise 6. hafta maçında aynı gün sahasında Türkiye'yi ağırlayacak.