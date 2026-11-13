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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:44

İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri İtalya ile Fransa, İtalya'da kozlarını paylaştı. İtalya, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Gruptaki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükselten İtalya, Fransa ile puanını eşitleyerek grup liderliğine yükseldi.

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Editor
 Yasin Aşan
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İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:44

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürüyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta ile , San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi

Konuk ekip Fransa, karşılaşmanın 10. dakikasında Michael Olise'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi

Ev sahibi İtalya, mücadelenin 26. dakikasında Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

İtalya, maçın 60. dakikasında Sebastiano Esposito'nun penaltı atışından yararlanamadı.

İtalya, mücadelenin 63. dakikasında Davide Frattesi ve 75. dakikasında Francesco Pio Esposito'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve skor 3-1 oldu.

İtalya, Fransa'yı 3-1 mağlup etti! İtalya grup liderliğini ele geçirdi

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İtalya, sahasında ağırladığı Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

İtalya, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fransa ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 10 puanda kaldı.

İtalya, grupta 6. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Fransa ise 6. hafta maçında aynı gün sahasında Türkiye'yi ağırlayacak.

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#fransa
#İtalya
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Michael Olise
#Francesco Pio Esposito
#Spor
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