İngiltere'de nefes kesen maç! 90+13'te şampiyonluk geldi

İngiltere Ulusal Ligi'nde 46. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Nefeslerin tutulduğu ligde son hafta maçında 107 puanla liderlik koltuğunda oturan York City ile 105 puanla ikinci sırada bulunan Rochdale karşı karşıya geldi.
Ulusal Lig'in en iyi iki takımı, son hafta maçında karşılaşırken York'un üst lige çıkabilmesi için maçı kaybetmemesi gerekiyordu.
Rochdale, mücadelenin 90+5. dakikasında Dieseruvwe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu sonuç Rochdale'i şampiyon yaparken karşılaşmada son sözü söyleyen isim York City'den Stones oldu. York City, Stones'un 90+13. dakikada attığı golle maçta durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
York, bu sonuçla Ulusal Ligi 108 puanla şampiyon olarak bitirerek İngiltere'de 4. seviye futbol ligi olan Lig 2'ye yükseldi. Şampiyon takımın futbolcuları ve taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Sezonu 2. sırada tamamlayan Rochdale ise Lig 2'ye yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.