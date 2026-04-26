İngiltere'de nefes kesen maç! 90+13'te şampiyonluk geldi

İngiltere Ulusal Ligi'nde son haftada nefesleri kesen bir maç oynandı. Lider York City, deplasmanda ikinci sıradaki Rochdale ile karşı karşıya geldi. York City, Rochdale karşısında 90+13'te bulduğu golle 1-1'lik beraberliği sağladı ve sezonu 108 puanla şampiyon olarak tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

İngiltere'de nefes kesen maç! 90+13'te şampiyonluk geldi
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 00:27

İngiltere Ulusal Ligi'nde 46. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Nefeslerin tutulduğu ligde son hafta maçında 107 puanla liderlik koltuğunda oturan York City ile 105 puanla ikinci sırada bulunan Rochdale karşı karşıya geldi.

İngiltere Ulusal Ligi'nde son hafta maçında York City, 90+13. dakikada attığı golle Rochdale ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu ve Lig 2'ye yükseldi.
York City, 108 puanla Ulusal Ligi şampiyonu olarak tamamladı.
York City'nin üst lige çıkabilmesi için son maçında kaybetmemesi gerekiyordu.
Rochdale, 90+5. dakikada öne geçmesine rağmen berabere kaldı.
York City'den Stones, 90+13. dakikada beraberlik golünü attı.
Rochdale, sezonu 2. sırada tamamlayarak play-off turunda mücadele edecek.
Ulusal Lig'in en iyi iki takımı, son hafta maçında karşılaşırken York'un üst lige çıkabilmesi için maçı kaybetmemesi gerekiyordu.

İngiltere'de nefes kesen maç! 90+13'te şampiyonluk geldi

Rochdale, mücadelenin 90+5. dakikasında Dieseruvwe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu sonuç Rochdale'i şampiyon yaparken karşılaşmada son sözü söyleyen isim York City'den Stones oldu. York City, Stones'un 90+13. dakikada attığı golle maçta durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

York, bu sonuçla Ulusal Ligi 108 puanla şampiyon olarak bitirerek İngiltere'de 4. seviye ligi olan Lig 2'ye yükseldi. Şampiyon takımın futbolcuları ve taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sezonu 2. sırada tamamlayan Rochdale ise Lig 2'ye yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde elendi
Şampiyon Batman Petrolspor kupasını aldı
