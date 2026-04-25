İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor.

HABERİN ÖZETİ Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde elendi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Türk tenisçi Zeynep Sönmez çiftlerde son 16 turunda elendi. Zeynep Sönmez, Filipinli partneri Alexandra Eala ile birlikte mücadele etti. Son 16 turunda ABD'li Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova çifti ile karşılaştılar. Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, rakiplerine 2-0 mağlup oldu. Maçın setleri 6-1 ve 7-5 olarak sonuçlandı.

Çiftlerde Filipinli partneri Alexandra Eala ile mücadele eden Zeynep Sönmez, son 16 turunda ABD'li Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova çifti ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerine 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.