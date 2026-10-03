UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta Hırvatistan ile İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, İngiltere'ye evinde 7-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı. Maçta İngiltere adına Harry Kane (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (2) ve Morgan Rogers golleri attı. İngiltere bu galibiyetle gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı. Hırvatistan daha önceki en farklı yenilgisini 2018'de İspanya'ya karşı 6-0 ile almıştı.

Konuk ekip İngiltere, mücadelenin 8. dakikasında Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İngiltere, 21. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Anthony Gordon ve 45. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle skoru 4-0'a getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına İngiltere'nin 4-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Harry Kane, fileleri havalandırarak durumu 5-0 yaptı.

Mücadelenin 68. dakikasında Bukayo Saka'nın golüyle farkı 6'ya yükselteren İngiltere, 87. dakikada Morgan Rogers'ın ağları havalandırmasıyla skoru 7-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

İngiltere, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki ikinci yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İngiltere, grupta 4. hafta maçında 6 Ekim Salı günü sahasında Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise grupta 4. hafta maçında aynı gün sahasında İspanya'yı ağırlayacak.

HIRVATİSTAN TARİHİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

Daha önce 11 Eylül 2018'de İspanya'ya 6-0 mağlup olan Hırvatistan, İngiltere karşısında bugünkü aldığı 7-0'lık yenilgiyle birlikte tarihinin en farklı mağlubiyetini almış oldu.