İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar

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İstanbul
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta Hırvatistan ile İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde kozlarını paylaştı.
Konuk ekip İngiltere, mücadelenin 8. dakikasında Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İngiltere, 21. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Anthony Gordon ve 45. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle skoru 4-0'a getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına İngiltere'nin 4-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Karşılaşmanın 53. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Harry Kane, fileleri havalandırarak durumu 5-0 yaptı.
Mücadelenin 68. dakikasında Bukayo Saka'nın golüyle farkı 6'ya yükselteren İngiltere, 87. dakikada Morgan Rogers'ın ağları havalandırmasıyla skoru 7-0'a getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.
İngiltere, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki ikinci yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.
İngiltere, grupta 4. hafta maçında 6 Ekim Salı günü sahasında Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise grupta 4. hafta maçında aynı gün sahasında İspanya'yı ağırlayacak.
Daha önce 11 Eylül 2018'de İspanya'ya 6-0 mağlup olan Hırvatistan, İngiltere karşısında bugünkü aldığı 7-0'lık yenilgiyle birlikte tarihinin en farklı mağlubiyetini almış oldu.