Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 22:33

İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde karşı karşıya geldi. İngiltere, ilk yarısını 4-0 önde kapattığı mücadeleyi 7-0'lık skorla kazanarak grupta puanını 6'ya yükseltti. İngiltere karşısında aldığı 7-0'lık yenilgiyle tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşayan Hırvatistan ise bu sonuçla 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 22:33

'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta ile , Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, İngiltere'ye evinde 7-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı.
Maçta İngiltere adına Harry Kane (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (2) ve Morgan Rogers golleri attı.
İngiltere bu galibiyetle gruptaki puanını 6'ya yükseltti.
Hırvatistan ise gruptaki ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Hırvatistan daha önceki en farklı yenilgisini 2018'de İspanya'ya karşı 6-0 ile almıştı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar

Konuk ekip İngiltere, mücadelenin 8. dakikasında 'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İngiltere, 21. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Anthony Gordon ve 45. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle skoru 4-0'a getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına İngiltere'nin 4-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar

Karşılaşmanın 53. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Harry Kane, fileleri havalandırarak durumu 5-0 yaptı.

Mücadelenin 68. dakikasında Bukayo Saka'nın golüyle farkı 6'ya yükselteren İngiltere, 87. dakikada Morgan Rogers'ın ağları havalandırmasıyla skoru 7-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

İngiltere'den 7-0'lık galibiyet! Hırvatistan'a gol olup yağdılar

İngiltere, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki ikinci yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İngiltere, grupta 4. hafta maçında 6 Ekim Salı günü sahasında Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise grupta 4. hafta maçında aynı gün sahasında İspanya'yı ağırlayacak.

HIRVATİSTAN TARİHİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

Daha önce 11 Eylül 2018'de İspanya'ya 6-0 mağlup olan Hırvatistan, İngiltere karşısında bugünkü aldığı 7-0'lık yenilgiyle birlikte tarihinin en farklı mağlubiyetini almış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe maçında ilginç olay! Kırmızı kartın ardından taraftarlar şaşkınlık yaşadı
Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Siyah-beyazlıların dudak uçuklatan borç miktarı açıklandı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ingiltere
#Futbol
#hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi
#harry kane
#Rijeka
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.