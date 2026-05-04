Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti! Siyah-mavililer 21. kez mutlu sona ulaştı

Serie A'da 35. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk maçında Inter ile Parma, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Inter, rakibini Thuram ve Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 yenerek puanını 82 yaptı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti! Siyah-mavililer 21. kez mutlu sona ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 00:13

Serie A'da 35. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında Inter ile Parma, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti! Siyah-mavililer 21. kez mutlu sona ulaştı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Inter, Parma'yı 2-0 yenerek Serie A'da 21. şampiyonluğunu ilan etti.
Inter, Marcus Thuram (45+1') ve Henrikh Mkhitaryan (80')'ın golleriyle Parma'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Inter, puanını 82'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 12 puana yükseltti.
Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğunu kazandı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da ikinci kez şampiyonluk yaşadı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Milli futbolcu 'nun formasını giydiği Inter, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti! Siyah-mavililer 21. kez mutlu sona ulaştı

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti! Siyah-mavililer 21. kez mutlu sona ulaştı

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Türk finalinde Eczacıbaşı'nı yendi
Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#hakan çalhanoğlu
#ınter
#Serie A Şampiyonluğu
#2023-2024 Sezonu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.