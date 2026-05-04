Inter, Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti! Siyah-mavililer 21. kez mutlu sona ulaştı

Serie A'da 35. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında Inter ile Parma, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.
Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.