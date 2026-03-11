İran, 2026 Dünya Kupası ile ilgili kararını verdi! Spor Bakanı Ahmed Donyamali turnuvaya katılmayacaklarını duyurdu

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artarken savaşın etkileriyle ilgili sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken gözler bir yandan da 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İran'ın turnuva ile ilgili vereceği karara çevrilmişti. Konuyla ilgili İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali'den son dakika açıklaması geldi!

İRAN, DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAYACAK

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

İran'ın Dünya Kupası'nda G Grubu'nda, Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika, Seattle'da ise Mısır ile karşılaşması planlanıyordu. Ancak Donyamali, takımın ABD'ye gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

İranlı bakan yaptığı açıklamada, "Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası'na katılmamız için hiçbir şart yok. İran'a karşı atılan düşmanca adımlar nedeniyle kısa süre içinde iki savaş yaşadık ve binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bu nedenle turnuvaya katılma ihtimalimiz yok." ifadelerini kullandı.

INFANTINO İLE TRUMP BİR ARAYA GELMİŞTİ

Ahmed Donyamali'nin açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Infantino, İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımı konusunda ABD yönetiminin takımı memnuniyetle karşılayacağını söylediğini açıklamıştı.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump, İran takımının ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmasının memnuniyetle karşılanacağını ifade etti. Böyle bir turnuva, insanları bir araya getirmek için her zamankinden daha önemli.” ifadelerini kullanmıştı.