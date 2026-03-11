Menü Kapat
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı çeyrek final eşleşmeleriyle zirveye taşındı. Devlerin sahne alacağı kritik eşleşmeler İstanbul'da çekilen kura ile netleşirken; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte o eşleşmelerin tam listesi...

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...
Türkiye'nin nefesini kestiği Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dorukta. İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri resmen açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları, futbolseverlere adeta bir futbol ziyafeti vaat ediyor. İstanbul’da çekilen kurada eşleşmeler şu şekilde oluştu:

  • Beşiktaş - Alanyaspor
  • Konyaspor - Fenerbahçe
  • Galatasaray - Gençlerbirliği
  • Samsunspor - Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...

FİNAL 24 MAYIS’TA!

TFF tarafından paylaşılan takvime göre, kupada çeyrek final heyecanı Mart ayında yaşanacak. İşte kupa yolunun kritik durakları:

  • Çeyrek Final Maçları: 21, 22 ve 23 Mart
  • Yarı Final Müsabakaları: 12, 13 ve 14 Mayıs
  • Büyük Final: 24 Mayıs
Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...

YARI FİNALDE KİM KİMİNLE KARŞILAŞABİLİR?

Olası yarı final eşleşmeleri de kura ile şekillendi. Eğer favoriler hata yapmazsa, futbolseverleri Mayıs ayında muazzam bir yarı final turu bekliyor. Çeyrek finalden gelecek ekiplerin çapraz eşleşmeleri, kupanın sahibini belirlemek için son büyük viraj olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu, kimle eşleşti?
Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
