Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin nefesini kestiği Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dorukta. İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri resmen açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları, futbolseverlere adeta bir futbol ziyafeti vaat ediyor. İstanbul’da çekilen kurada eşleşmeler şu şekilde oluştu:
TFF tarafından paylaşılan takvime göre, kupada çeyrek final heyecanı Mart ayında yaşanacak. İşte kupa yolunun kritik durakları:
Olası yarı final eşleşmeleri de kura ile şekillendi. Eğer favoriler hata yapmazsa, futbolseverleri Mayıs ayında muazzam bir yarı final turu bekliyor. Çeyrek finalden gelecek ekiplerin çapraz eşleşmeleri, kupanın sahibini belirlemek için son büyük viraj olacak.