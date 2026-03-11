Ziraat Türkiye Kupası’nda dev eşleşmeler belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final yolu...

Türkiye'nin nefesini kestiği Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dorukta. İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri resmen açıklandı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları, futbolseverlere adeta bir futbol ziyafeti vaat ediyor. İstanbul’da çekilen kurada eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

FİNAL 24 MAYIS’TA!

TFF tarafından paylaşılan takvime göre, kupada çeyrek final heyecanı Mart ayında yaşanacak. İşte kupa yolunun kritik durakları:

Çeyrek Final Maçları: 21, 22 ve 23 Mart

21, 22 ve 23 Mart Yarı Final Müsabakaları: 12, 13 ve 14 Mayıs

12, 13 ve 14 Mayıs Büyük Final: 24 Mayıs

YARI FİNALDE KİM KİMİNLE KARŞILAŞABİLİR?

Olası yarı final eşleşmeleri de kura ile şekillendi. Eğer favoriler hata yapmazsa, futbolseverleri Mayıs ayında muazzam bir yarı final turu bekliyor. Çeyrek finalden gelecek ekiplerin çapraz eşleşmeleri, kupanın sahibini belirlemek için son büyük viraj olacak.