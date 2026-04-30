ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından savaşın taraflarından İran'ın, ABD-Meksika-Kanada ortaklığında 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

HABERİN ÖZETİ İran, Dünya Kupası'na katılacak mı? FIFA Başkanı Infantino duyurdu FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın ABD-Meksika-Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılacağını ve maçlarını ABD'de oynayacağını duyurdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde açıklama yaptı. İran, 2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda yer alacak. G Grubu'nda İran'ın rakipleri Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda olacak.

Konuyla ilgili son olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan yeni bir açıklama geldi. Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde konuştu.

Gianni Infantino, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullandı.

2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.