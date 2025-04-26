İrfan Can Eğribayat'tan sert çıkış:

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından İrfan Can Eğribayat'tan değerlendirmeler geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan İrfan Can Eğribayat, yaşananların içine sinmediğini anlattı.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN MAÇ SONUNDA FLAŞ İFADELER

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası, direkt ana-kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim! Sonra ise futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana-bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. 'Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır' dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"