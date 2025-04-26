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 | Burak Ayaydın

İrfan Can Eğribayat'tan sert çıkış: "Önce insan olsun"

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından İrfan Can Eğribayat'tan flaş açıklamalar geldi. Mücadele boyunca yaşadıklarına değinen İrfan Can Eğribayat, süreç hakkında çok net konuştu.

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İrfan Can Eğribayat'tan sert çıkış:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 21:45

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından İrfan Can Eğribayat'tan değerlendirmeler geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan İrfan Can Eğribayat, yaşananların içine sinmediğini anlattı.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN MAÇ SONUNDA FLAŞ İFADELER

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası, direkt ana-kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim! Sonra ise futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana-bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. 'Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır' dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"

İrfan Can Eğribayat'tan sert çıkış: "Önce insan olsun"

Sıkça Sorulan Sorular

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can'ın, talipleri olmasına rağmen Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Fenerbahçe Takımı
#irfan can eğribayat
#Spor
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