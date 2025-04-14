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 | Burak Ayaydın

İsmail Kartal krizi: İran'da maaşı ve performansı tartışılıyor!

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'in şampiyonluk yarışında geride kalmasıyla, İran basını İsmail Kartal'ı adeta hedef tahtasına koydu. İsmail Kartal hakkında açıklamalar yapan İran Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Javad Manafi, İsmail hoca için sert konuştu.

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İsmail Kartal krizi: İran'da maaşı ve performansı tartışılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 12:22

İsmail Kartal'ın Persepolis sürecinde büyük kriz yaşanıyor. İsmail Kartal'ın performansından memnun olmayan İran Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Javad Manafi, Persepolis'in işinin zor olduğunu belirtti ve hedef olarak İsmail hocayı gösterdi.

İSMAİL KARTAL İÇİN İRAN'DA SIKINTILI ZAMANLAR

Persepolis'in maç fazlasına rağmen lider Traktör'ün 4 puan gerisinde kalması, İsmail Kartal'ın ağır eleştirilmesine sebep oldu. İran Ligi'nin bitimine 4 maç kalmışken böyle bir tablo oluşması, İsmail Kartal'ın Persepolis'i şampiyon yapamayacağı şeklinde yorumlandı.

İsmail Kartal krizi: İran'da maaşı ve performansı tartışılıyor!

İSMAİL KARTAL'A SERT ELEŞTİRİLER

İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışan Javad Manafi; Tasnim'e verdiği röportajda Persepolis'in gerekli motivasyondan yoksun olduğunu belirterek, teknik ekibin bu sorunu çözmesi gerektiğini savundu. Sorunun İsmail hocada olduğunu belirten Manafi, "Önceki maçlarda oyuncular daha istekliydi ama son birkaç maçta oyuncularda bu isteğin ve arzunun azaldığını gördük ve maalesef önemli birkaç puan kaybedildi. Bu teknik direktör geldiğinde birçok kişi Persepolis'in ligi kazanacağını bekliyordu ancak artık işler zorlaştı ve şampiyonluğun kaderi artık Persepolis'in elinde değil. Açıkçası İsmail Kartal'dan henüz özel bir şey göremedik, önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz. Kartal, Persepolis'ten yüklü bir maaş alıyor ve taraftar bu hocadan sadece şampiyonluk bekliyor. Kartal'dan beklentiler yüksek ve bu da onun işini zorlaştırıyor." dedi.

İsmail Kartal krizi: İran'da maaşı ve performansı tartışılıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL KARTAL HARİCİNDE PERSEPOLIS HANGİ TÜRK HOCAYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ?
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Persepolis'ten teklif aldığını ama kabul etmediğini açıklamıştı.
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#Spor
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